Радары возвращаются на службу в ГИБДД

 

Замерять скорость, с которой едут автомобили, инспектора ГИБДД теперь могут вручную: портативные радары возвращаются на службу.

Разработчики модернизировали приборы таким образом, что стереть запись инспектор ДПС теперь не может, а при попытке достать карту памяти устройство просто блокируется. Новое программное обеспечение установлено уже на 1,5 тысячи мобильных комплексов. В основном это радиолокационные «Бинары» и «Визиры», сообщает облГлавк.

Функции администратора (именно он имеет полный доступ к данным и может вносить какие-либо изменения) возложили на руководителей подразделений.

Стоит сказать, что у ручных радаров есть определенные преимущества перед автоматическими камерами. Если водитель превысил скорость или выехал на встречную полосу, оформить протокол можно сразу на месте, а материалы направить в суд.
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  3. 15.05.2017 11:45 [142] (0)
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