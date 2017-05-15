Радары возвращаются на службу в ГИБДД

Замерять скорость, с которой едут автомобили, инспектора ГИБДД теперь могут вручную: портативные радары возвращаются на службу.

Разработчики модернизировали приборы таким образом, что стереть запись инспектор ДПС теперь не может, а при попытке достать карту памяти устройство просто блокируется. Новое программное обеспечение установлено уже на 1,5 тысячи мобильных комплексов. В основном это радиолокационные «Бинары» и «Визиры», сообщает облГлавк.

Функции администратора (именно он имеет полный доступ к данным и может вносить какие-либо изменения) возложили на руководителей подразделений.

Стоит сказать, что у ручных радаров есть определенные преимущества перед автоматическими камерами. Если водитель превысил скорость или выехал на встречную полосу, оформить протокол можно сразу на месте, а материалы направить в суд.