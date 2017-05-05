Водитель с марихуаной в машине попался на нарушении

На контрольно-пропускном пункте в Комсомольском районе инспекторы ДПС задержали за нарушение 25-летнего жителя Жигулевска. Во время составления протокола полицейские заметили, что молодой человек начал нервничать и решили досмотреть его.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у подозреваемого полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета. Изъятая находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а злоумышленник задержан. В дальнейшем исследование показало, что в свертке находилась марихуана массой 8,57 граммов.

Полицейские установили, что задержанный нигде не работает и ранее уже был судим за аналогичное преступление. По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 15.05.2017 12:03 [63] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus