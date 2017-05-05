Водитель с марихуаной в машине попался на нарушении

На контрольно-пропускном пункте в Комсомольском районе инспекторы ДПС задержали за нарушение 25-летнего жителя Жигулевска. Во время составления протокола полицейские заметили, что молодой человек начал нервничать и решили досмотреть его.

В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у подозреваемого полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета. Изъятая находка была направлена в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, а злоумышленник задержан. В дальнейшем исследование показало, что в свертке находилась марихуана массой 8,57 граммов.

Полицейские установили, что задержанный нигде не работает и ранее уже был судим за аналогичное преступление. По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.