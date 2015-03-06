Из Тольятти до Жигулевска пустили электричку

Транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» налажено на время проведения ремонта моста через Волгу на Жигулевской ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 «Урал».

По согласованию с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области «Самарской пригородной пассажирской компанией» организовано движение пригородного поезда по маршруту «Г. Жигулевск – Жигулевское море», сообщает горадминистрация.

Поезд курсирует по будням два раза в день. Из Жигулевска поезд отправляется в 06.30 и прибывает на станцию «Жигулевское море» в 06.44. Вечером из Тольятти поезд отправляется в 17.57 и прибывает в Жигулевск в 18.14. Стоимость проезда — 18 рублей 40 копеек.