Новости Тольятти

Из Тольятти до Жигулевска пустили электричку

Транспортное сообщение между станциями «Жигулевск» и «Жигулевское море» налажено на время проведения ремонта моста через Волгу на Жигулевской ГЭС и строительства транспортной развязки 947 км трассы М-5 «Урал».

По согласованию с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области «Самарской пригородной пассажирской компанией» организовано движение пригородного поезда по маршруту «Г. Жигулевск – Жигулевское море», сообщает горадминистрация.

Поезд курсирует по будням два раза в день. Из Жигулевска поезд отправляется в 06.30 и прибывает на станцию «Жигулевское море» в 06.44. Вечером из Тольятти поезд отправляется в 17.57 и прибывает в Жигулевск в 18.14. Стоимость проезда — 18 рублей 40 копеек.
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  3. 15.05.2017 12:49 [191] (0)
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