Известна программа фестиваля музыки и искусств «Тремоло»

Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» («Классика над Волгой») состоится в Тольятти с 25 по 27 июня, уже в десятый раз. Музыкальные встречи по традиции пройдут на летней площадке базы отдыха «Волна» – на берегу Волги, под открытым небом, на фоне Жигулевских гор. Зрителя порадуют камерный оркестр «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты Мариинского театра, задорные ребята из ансамбля «БИС-КВИТ», а также – настоящая битва оркестров.

ШТРАУС, ПЕСНИ И ТАНЦЫ

Откроет фестиваль оперетта Й. Штрауса «Цыганский барон», написанная по новелле «Саффи» Мора Йокаи. В основе – тема человеческого достоинства и всепобеждающей любви, национальной гордости и стремления к свободе. Премьера в исполнении Казанской консерватории состоялась 7 марта в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева (г. Казань).

«Это целая музыкальная феерия, объединяющая различные виды искусства – симфоническую музыку, хоровое пение, сольный вокал, актерскую игру. Только представьте, на сцене одновременно поют, танцуют и играют почти 100 человек», – замечает автор проекта Алексей Возилов.

ФАБИО В СКРИПКАХ

Второй день – это лирика и страсть. На сцене камерный оркестр «Северная симфониетта» Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл». За дирижерским пультом – худрук театра и фестиваля Фабио Мастранджело. «Симфониетта» – совсем юное детище маэстро, создан в апреле 2015 года. Отличительная особенность – душевность и теплота исполнения музыкантов в сочетании с импульсивностью и чувственностью Мастранджело. Дополнят вечер партии ведущих солистов Мариинского театра – Августа Амонова (тенор), Анны Кикнадзе (меццо-сопрано) и Михаила Колелишвили (бас). Кстати, в разные годы Анна и Михаил представляли Грузию на Международном конкурсе BBC «Певец мира», став его финалистами.

САКСОФОН ПРОТИВ БАЛАЛАЙКИ

Под занавес фестиваля зрителя ждет битва оркестров – необычный творческий эксперимент. Три молодых и ярких коллектива, исполняющих совершенно разную музыку, представят свое видение отдельных музыкальных эпох и стилей. Соревнуясь друг с другом в виртуозности исполнения, юморе, страсти и мастерстве импровизации. «БИС-КВИТ» – визитная карточка Санкт-Петербурга, объединяет звучание русских народных инструментов и тембры эстрадного джаза. «Erato quintet» – струнный ансамбль, созданный для возрождения культуры камерного музицирования. Третий коллектив пока держится в секрете.

Одна из особенностей грядущего фестиваля – публику ждут не пять, а три музыкальных вечера. Организаторы проекта открыто разводят руками – всему виной непростая социально-экономическая ситуация в городе и стране, в результате которой в первую очередь всегда страдает сфера культуры и искусства.

«Поэтому мы решили сосредоточить свои ресурсы на качестве вечеров, а не на количестве», – поясняет художественный руководитель «Тремоло» Фабио Мастранджело.

Уже сегодня билеты можно приобрести прямо на сайте фестиваля www.volgaclassic.ru, из любой точки мира, всего за одну минуту и без комиссии. В среднем, стоимость билетов, по сравнению с прошлым годом, выросла на 200-300 рублей, ценник начинается от 1000 рублей.

Подробнее – www.volgaclassic.ru