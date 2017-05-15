АВТОВАЗ отзывает 5 тысяч Lada Kalina Sport и Granta Sport

АВТОВАЗ согласовал с агентством Росстандарт отзыв около 5 тысяч автомобилей Lada Kalina Sport и Granta Sport, сообщил «Известиям» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В марте предприятие уже объявляло об отзыве 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, реализованных с 3 сентября 2015 года, из-за перетирания топливной/паровой трубки тросом сцепления. Как объяснили в пресс-службе АВТОВАЗа, данная партия входит в те 106 723 транспортных средств марки Lada Kalina и Granta.

Денис Мантуров призвал не воспринимать отзыв продукции в негативном свете. Это «лишь свидетельствует об ответственности автопроизводителя, о его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами".

"Отзывная кампания - не ущерб репутации", - отметил Мантуров.

Фото: АВТОВАЗ