В России начинают проверку продуктов на соответствие ГОСТу

Росстандарт начал проводить масштабную проверку товаров, отмеченных знаком ГОСТ, на соответствие требованиям, сообщает Минпромторг.

Как отмечают в ведомстве, право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) теперь получат только прошедшие испытания компании. Они же будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта.

Если выявят недостоверное маркирование, производителя привлекут к ответственности в соответствии с законодательством о защите интеллектуальной собственности, которое предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность при неоднократных нарушениях. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о свойствах и качестве продукта (в том числе о соответствии требованиям ГОСТа) компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Проверка стартует в «пилотном» режиме в семи регионах — Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Крыму. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 15.05.2017 13:48 [171] (0)
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