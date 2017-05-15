8 идей как отключить «режим ожидания» выходных

Каждую новую рабочую неделю мы начинаем в «режиме ожидания». Вы замечали, что каждый раз мы неосознанно чего-то ждем. Ждем выходных, отпуска, теплой погоды. Разве Вам не надоело ждать? Включаем режим активности и чтобы жизнь не казалась скучной и посредственной, вот топ-8 самых «сочных» мероприятий на эти рабочие деньки.

Любителям икры и бурных игр сюда. Каждый вторник, проходит интеллектуальная игра «Икра разума». Игра, на эрудицию, логику и нестандартное мышление. Чего здесь больше, каждый решает сам, каждый возьмёт для себя нужное. «Икра разума» взяла самое лучшее из популярных телешоу: чайные паузы «Что? Где? Когда?», лихо закрученную интригу «Угадай мелодии», брутальность участников «Своей игры» и элитарность передачи «Играй гармонь».

Отдел современного искусства ТХМ приглашает принять участие в актёрских занятиях, направленных на раскрытие творческого потенциала, раскрепощение, доверие себе и развитие чувства партнёра. 16 и 18 мая у Вас есть возможность расширить свою зону комфорта, всю подробную информацию читай здесь.

17 мая в кофейне Traveler`s Coffee, в Парк Хаусе, Art Party приглашает Вас провести яркий акварельный вечер. Вкуса к этому вечеру Вам добавит подарочный кофе. А законченность работе придаст рамка на выбор, которую Вы получите в подарок. Как записаться на этот мастер-класс смотри здесь.

Сегодня, очень многие хотят создавать свой бренд, но не каждый знает с чего следует начинать и какие этапы следует пройти, чтобы стать человеком-брендом. В этом Вам поможет Юлия Кропотова со своим мастер-классом «Персональное орудие или как создавать свой бренд».

Интеллектуальные игры в нашем городе становятся все популярнее и популярнее. Поэтому, в ресторане «Vesna» состоится 6-ая классическая классическая игра Эйнштейн party. Атмосферные и веселые интеллектуальные игры. Приходите, чтобы весело провести время со старыми друзьями, найти новых, продемонстрировать мощный интеллект, блестящую эрудицию, тонкую интуицию и поразительные логические способности, узнать много увлекательного и интересного!

А на что Вы готовы ради своей мечты? Героизм, бесстрашие, романтика подвига во имя освобождения униженных и оскорбленных – эти качества превращают обычного мексиканского парня Филиппе Риверу в настоящего героя революции. На первый взгляд он – невзрачный паренек, такой же, как и тысячи других. То, что Ривера – настоящий герой раскроется не сразу… Спектакль «Мексиканец» будет проходить 16 и 17 мая, а где именно смотри здесь.

Чтобы дети Ваши не скучали и проводили время с пользой театр кукол «Пилигрим» приглашает на спектакль «Зайка-зазнайка». Спектакль поставлен по пьесе М. Кученкова «Хитрый урок». Незатейливый сюжет пьесы рассказывает о Зайке, который позволял себе грубить, красть морковку с чужого огорода и при этом хвастаться, что он самый лучший бегун в лесу. Можно самым маленьким, возрастные ограничения - 0+.

Весна - время любви и свадеб. А кто-то только грезит о прекрасном белом платье и принце или же вам совсем «Замуж невтерпеж»? Театр «Колесо» представляет Вашему вниманию спектакль «Замуж невтерпеж» - спектакль с куплетами, танцами, юмором и неожиданной развязкой. Хорошее времяпровождение обеспечено. Может именно на этом спектакле Вы найдете свою вторую половинку.

Немного приятностей о выходных. Готовимся к интересному вечеру вместе с музеями, ведь, уже в эти выходные состоится «Ночь в музее», которую невозможно пропустить. И вот парочка музеев, которые точно будут рады Вам: Отдел Современного Искусства предлагает Вам окунуться в мир ночных «Черно-синих» красок. А так же, всем любителям кофе именно сюда: «Кофейная ночь», а вот в каком музее будет проходить смотри на http://afisha.tlt.ru. Не пропускай интересные события жизни.