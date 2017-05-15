Победная стезя

Открытые соревнования по спортивному метанию ножа, посвященные Дню Победы и 20-летию тольяттинского мотоклуба «Фантом», были проведены 7 мая в зале Тольяттинской федерации армейского рукопашного боя на ул. Королева, 13.

Это были уже третьи, а, стало быть, традиционные соревнования в данном специфическом виде боевого искусства, который находится на пути к официальной аккредитации. Организовали их мотоклуб «Фантом», входящий в десятку самых известных байкерских клубов России, Региональная общественная организация «Союз Десантников и Подразделений Специального Назначения» Самарской области, военно-спортивное объединение «Купол», а также федерация армейского рукопашного боя Самарской области. Помимо Тольяттинских единоборцев и байкеров, по приглашению РОО «СДиПСпН» СО, в турнире участвовали члены Самарского клуба метания ножей «Радогост», которые и задавали тон соревнованиям, а также друзья-коллеги «Фантомовцев» из казанского клуба «Freemen» и ульяновского клуба «Семь ветров».

- Уже 20 лет мы ездим по разным городам и странам, - сообщил руководитель мотоклуба «Фантом» Андрей Селезнев. - Этот турнир – первый в череде акций, посвященных юбилею клуба. Мы вольные люди и сами выбираем, где и как отмечать. Мы, как и наши предки, передвигаемся, правда, уже на стальных конях, метаем ножи и топоры, стреляем из лука.

Началось все с церемонии открытия и минуты молчания в память о павших в Великой войне. Главный тренер школы метания ножей «Радогост», призер чемпионатов Европы и России по метанию ножей Ольга Еремеева провела мастер-класс для всех желающих, сделав обзор существующих техник метания – безоборотные, многооборотные, волностилевые. «Наш вид спорта помогает людям найти свой круг общения, овладеть своим телом и сознанием, имеет релаксационный и оздоровительный эффект», - считает Ольга.

- Когда человек на войне, в разведке, он должен все делать бесшумно, в частности, бить противника ножом, - отметил почетный гость турнира, ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Маргелова и двух орденов Красной звезды, нач.штаба РОО «СДиПСпН» СО Валерий Богатырев. – Этим русские воины, особенно казаки, славились еще во времена Суворова и Кутузова. Считаю, что турниры надо проводить на открытых площадках, при стечении народа.

Главным техническим критерием турнира было метание с подъемом руки поверх плеча, а в остальном каждый мог применять свою технику.

В командном зачете дистанция 3м, 1 место – клуб «Радогост»,2 место – команда ВДВ,

3 место – клуб «Фантом»

Дистанция 5м. 1 место – клуб «Радогост», 2 место – клуб «Фантом»,3 место – команда ВДВ

в личных номинациях победили спортсмены «Радогоста», исключением стала дистанция 5 м, где первенствовал Андрей Селезнев клуб «Фантом». «Наша федерация всегда будет поддерживать соревнования по метанию ножа, ведь это та стезя, на которой мы, россияне никогда никому не проигрываем», – подчеркнул президент ФАРБ Самарской области Виталий Глотов.

«Спортивное метание ножей в Тольятти хотелось бы поднять на более высокий уровень, мы ветераны ВДВ будем способствовать развитию этой дисциплины соревнований, считаю что совместными усилиями можно организовать и секцию по спортивному метанию ножей и Федерацию», - отметил председатель Региональной общественной организации «Союза Десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области Шубенин Андрей.

Игорь Агишев