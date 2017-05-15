С начала года в авариях на тольяттинских дорогах пострадали 24 ребенка. ГИБДД готовит рейд

В этом году произошло уже 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых ранения получили 24 несовершеннолетних пассажира.

12 мая 41-летний водитель ГАЗ-33021 двигался по второстепенной дороге по Трассе М5-Урал со стороны Жигулевска. В 11:45 он не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "Хюндай Солярис", который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки. 2–летний мальчик находился на заднем пассажирском сидении справа, в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности. Это уберегло ребенка от тяжелых травм – у мальчика ушиб мягких тканей головы, назначено амбулаторное лечение.

13 мая в 8:45 48-летний водитель ВАЗ-11174 двигался по жилой зоне дома № 5 по улице Юбилейная. При повороте налево вне перекрестка он не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "Рено Сандеро", который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир "Рено Сандеро". 14-летняя девочка находилась на заднем пассажирском сидении справа, была пристегнута ремнем безопасности. У девочки ушиб левого коленного сустава, ушиб голени, назначено амбулаторное лечение.

При несении службы инспекторами ДПС регулярно выявляются водители, которые нарушают правила перевозки детей в салоне автомобиля. Только за 4 месяца почти 400 водителей привлечены к административной ответственности за данное нарушение.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 18 мая сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено специальное профилактическое мероприятие по контролю за применением детских удерживающих устройств.