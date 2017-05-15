Житель Тольятти подозревается в убийстве родного брата

Ночью экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда дома на улице Мира. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, рассказал, что кто-то нанес его родному брату ножевые ранения. Кто это сделал, он якобы не знал.
Патрульные незамедлительно проследовали в квартиру, где произошел инцидент. В жилище стражи правопорядка обнаружили окровавленного мужчину. Сотрудники вневедомственной охраны оказали ему первую помощь, вызвали на место происшествия медиков и сообщили о случившемся в дежурную часть районного отдела полиции.
Уже теряя сознание, пострадавший 1983 года рождения успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого 1984 года рождения и передали его прибывшей следственно-оперативной группе. В отношении безработного ранее не судимого жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.