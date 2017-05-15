Сотрудники Сбербанка провели экологическую акцию «Чистые берега»

В минувшую субботу более 300 сотрудников Поволжского банка ПАО Сбербанк из Самары, Сызрани Пензы, Оренбурга и Ульяновска приняли участие в экологической акции «Чистые берега». Организатором акции выступил Сбербанк при поддержке Росприроднадзора.

В Сызрани участники акции вышли на берег Волги, расположенный в районе совхоза «Комсомольский». За несколько часов сотрудники банка очистили берег реки от несанкционированных свалок, листвы и веток.

«Чистые берега» не единственная экологическая акция, в которой Сбербанк принимает участие. В конце апреля сотрудники банка посадили около 5000 саженцев сосны и березы на месте выгоревших лесов в Тольятти.

Экологические и социальные акции приурочены к семейно-спортивному празднику «Зеленый марафон», который пройдёт в Тольятии 28 мая на территории лыжной базы по адресу: ул. Маршала Жукова,49. Участие в забеге бесплатное, регистрация на сайте greenmarathon.ru. Приглашаем всех жителей и гостей города.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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