Дарья Касаткина не смогла продолжить матч в Риме из-за травмы

В Риме начался международный теннисный турнир Internazionali BNL d’Italia. Тольяттинка Дарья Касаткина в матче первого круга встречалась с Барбарой Стрыковой из Чехии.

Первый сет остался за нашей теннисисткой 6:4, вела Даша и во втором, однако при счете 3:3 получила серьезную травму ноги. Касаткина попыталась продолжить встречу, но почти сразу была вынуждена прекратить борьбу, сообщает управление фихкультуры и спорта мэрии.

В итоге дальше проходит Стрыкова, Касаткина одиночный турнир в Риме покидает.