Дарья Касаткина не смогла продолжить матч в Риме из-за травмы

В Риме начался международный теннисный турнир Internazionali BNL d’Italia. Тольяттинка Дарья Касаткина в матче первого круга встречалась с Барбарой Стрыковой из Чехии.

Первый сет остался за нашей теннисисткой 6:4, вела Даша и во втором, однако при счете 3:3 получила серьезную травму ноги. Касаткина попыталась продолжить встречу, но почти сразу была вынуждена прекратить борьбу, сообщает управление фихкультуры и спорта мэрии.

В итоге дальше проходит Стрыкова, Касаткина одиночный турнир в Риме покидает.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 15.05.2017 17:45 [92] (0)
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