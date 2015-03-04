Сегодня ночью в Тольятти вновь ожидаются заморозки

В ночь на 16 мая местами по Самарской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов, сообщили в ЕДДС.

Погоду в регионе определяет антициклон, сформировавшийся над северными широтами ЕТР. Поступление на территорию Самарской области очередной порции холода сохранит в ночные часы низкие значения температуры воздуха, объяснили в ФГБУ "Приволжское УГМС". В дальнейшем, при прохождении фронтальных разделов, связанных с небольшим волновым циклоном с центром вблизи Н.Новгорода, местами пройдут кратковременные дожди, возможно с грозами.

В среду и четверг синоптики ожидают повышения температуры днем до +22 градусов, ночью до +10. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.