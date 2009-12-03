В селе под Тольятти директор школы признана виновной в покушении на мошенничество

В Ставропольском районе сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по подозрению в покушении на мошенничество задержали и.о. директора одного из учебных учреждений села Зеленовка.

Как установлено в ходе следствия, в период с августа по октябрь 2014 года подозреваемая подготовила и подписала Приказ «О премировании», согласно которому выплатила премии учителям из экономии фонда оплаты труда. После этого женщина провела совещание, на котором объявила учителям школы об ошибке, якобы допущенной Минобрнауки Самарской области в перечислении премий учителям и сообщила о необходимости возврата части сумм, якобы для покупки бухгалтерской программы и компьютерной техники.

Как установлено следователями, подозреваемая незаконно потребовала возврата денежных средств на общую сумму 65 500 рублей, 39 500 рублей из которых были ею фактически получены. Однако учителя обратились в Центральное Управление Министерства образования и науки Самарской области с целью выяснения причин сбора денежных средств с работников школы.

Следственным отделением ОМВД России по Ставропольскому району в январе текущего года расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облГлавк.

Приговором Ставропольского районного суда женщина признана виновной покушении на мошенничество. В настоящее время злоумышленнице назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.