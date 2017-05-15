Тольяттинская мини-футбольная команда завоевала серебро всероссийского турнира

В Москве завершился финальный этап общероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы». В турнире принимали участие сильнейшие команды страны, представляющие учебные заведения из различных регионов. Серебряными призерами соревнований стали спортсмены из Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.

В 2017 году всероссийский финал собрал более 600 спортсменов из 46 команд, которые были разделены на три лиги: золотая (высшие учебные заведения с правом допуска профессиональных футболистов), серебряная (высшие учебные заведения) и бронзовая (средние специальные учебные заведения).

В серебряной лиге в финале выступала команда колледжа технического и художественного образования Тольятти (КТиХО). На групповом этапе тольяттинцы одержали четыре победы в четырех матчах (разница мячей 22-2), заняв первое место в группе. В полуфинале спортсмены Самарской области выиграли со счетом 6:0 у соперников из Уфы, но в матче за золото уступили команде Западно-Сибирского государственного колледжа (Тюмень) – 2:3. Тольяттинец Юрий Матвеев был признан лучшим игроком финального этапа бронзовой лиги.

«Наша команда состоит из выпускников тольяттинской СДЮСШОР №12 «Лада», которые сейчас учатся в КТиХО. Так что уровень подготовки у ребят хороший. Ехали на финал с задачей занять первое место, стабильно выступали на групповом этапе, выиграли полуфинал. В решающей игре нам противостоял очень сильный соперник. К сожалению, удача оказалась не нашей стороне. Мы владели преимуществам, но пропустили три мяча, которые, во многом, стали случайностями. Расстроены, хотели и могли взять золото. С другой стороны, второе место во всероссийском финале – тоже хороший результат. Причем, в прошлом году мы также взяли серебро, уступив команде из Тюмени. Хочу сказать спасибо администрации КТиХО, которая создает нам комфортные условия для подготовки. Будем брать реванш в следующем году», - отметил тренер команды КТиХО Эдуард Вольхин.