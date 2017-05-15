В администрации города чествовали тольяттинских ветеранов спорта

Сегодня глава города Сергей Анташев поздравил тольяттинцев, успешно выступивших на Всемирных ветеранских играх в Новой Зеландии.

Международные соревнования прошли с 21 по 30 апреля в Окленде. В них приняли участие 25 тысяч спортсменов из 100 стран. 500 спортсменов были из России.

Спортсмены Самарской области получили 12 медалей (6 золотых и 6 серебряных). Большой вклад в этот результат внесли тольяттинцы.

Николаю Ивановичу Михайлову 87 лет. Он ветеран Великой Отечественной войны и труда, ветеран «Куйбышевгидростроя», 73-кратный чемпион России по легкой атлетике среди ветеранов. Всю свою жизнь посвятил спорту. 9 мая Николай Иванович участвовал в городской легкоатлетической эстафете, а на Всемирных ветеранских играх завоевал одну золотую и четыре серебряные медали.

Анатолий Александрович Онучин в свои 76 лет также является активным участником городских спортивных мероприятий. В составе команды ветеранов спорта успешно выступает в российских и международных соревнованиях. На его счету две золотые и одна серебряная медаль.

Фото: "Городские ведомости".