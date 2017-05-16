На улице Комсомольской произошла авария с «перевертышем» (фото)

Днем 15 мая в Тольятти на улице Комсомольской столкнулись «Лада Гранта» и «Хендэ».

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», иномарка двигалась по Комсомольской со стороны Новопромышленной улицы. «Гранта» ехала со стороны улицы Карбышева. Оба водителя двигались на зеленый сигнал. Водитель «Лады» стал поворачивать налево и не уступил дорогу иномарке. Произошел удар, от которого «Гранта» перевернулась.

Тольяттинцы, ставшие очевидцами аварии, помогли поставить автомобиль на колёса. По сообщению паблика, в ДТП никто не пострадал.

Фото: «Происшествия Тольятти».
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.05.2017 07:02 [171] (0)
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