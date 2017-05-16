Беременная тольяттинка за рулем «Опеля» попала в аварию на улице Тополиной

15 мая на улице Тополиной в Тольятти произошло ДТП с участием двух автомобилей.

48-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выезжал из 17 квартала на улицу Тополиную. Он собирался повернуть налево, в сторону кольца с улицей 40 лет Победы и при выезде не уступил дорогу «Опелю», двигавшемуся по Тополиной со стороны Южного шоссе, передает паблик «Происшествия Тольятти».

Удар пришелся в водительскую сторону иномарки. За рулем «Опеля» находилась беременная женщина, 1978г.р. Прибывшие на место происшествия медик решили госпитализировать женщину для дополнительного обследования.

Фото: «Происшествия Тольятти».
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.05.2017 08:07 [267] (0)
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