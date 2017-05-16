В бюджете региона нет средств на пожарное депо для Федоровки

В городской администрации обсуждали недавний пожар, случившийся в Федоровке. Напомним, 2 мая на улице Кооперативной сгорели два дома и еще пять получили повреждения. Обошлось без жертв.

На аппаратном совещании начальник службы пожаротушения 31 ОФПС Олег Харитонов отметил, что добровольная пожарная команда, которая дислоцируется в Федоровке, прибыла на место пожара через 14 минут после того, как о нем стало известно. Пожарным нужно было преодолеть расстояние в 1 километр, но именно в этот момент произошла техническая неисправность автомобиля. Сейчас автомобиль находится в ремонте, а в Фёдоровке вновь говорят о необходимости возведения пожарного депо.

Однако эта задача пока невыполнима. Как сообщил руководитель департамента общественной безопасности Сергей Басов, городская администрация неоднократно обращалась в правительство Самарской области с просьбой включить мероприятие по строительству объекта в соответствующую государственную программу. Но в связи с отсутствием средств в областном бюджете, навстречу Тольятти пока не пошли, пишут "Городские ведомости".

Басов рассказал, что в Фёдоровке зарезервирован земельный участок под строительство нужного объекта по адресу ул. Ингельберга, 1. Кроме того, в генплане городского округа предусмотрены земельные участки под пожарные депо на основных проблемных территориях города.