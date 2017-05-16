На средства «Платона» отремонтируют 28 км тольяттинских дорог

Тольятти может получить дополнительно 210 млн рублей на ремонт магистральных дорог. Эти средства достанутся нашему городу благодаря системе сборов «Платон».

В администрации города рассказали о тех объектах дорожной сети Тольятти, на которые планируется потратить эти деньги.

Это 19 дорог общей протяженностью 28 км и площадью 187 тыс кв. м:

В Автозаводском районе: ул. Окраинная, ул. Транспортная.

В Центральном районе: ул. Васильевская (от ул. Ларина до кольцевой развязки ул. Баныкина-ул. Ларина-ул. Матросова т -ул. Комсомольская), дорога от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба «Дружба», ул. Радищева, ул. Ленинградская, ул. Садовая, ул. Тимирязева, ул. Ушакова.

В Комсомольском районе: ул. Бурлацкая, проезд Федоровские луга, ул. Раздольная (от ТоАЗа до мкр. Поволжский), ул. Кооперативная, ул. Академика Вавилова, ул. Космодемьянской, ул. Параллельная, ул. Кольцова, ул. Краснознаменная, пер. Ученический.

Всего же в 2017 году в Тольятти удастся обновить порядка 825 тыс кв. м магистралей на сумму более 1,2 млрд рублей.