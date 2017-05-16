Муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год должны быть утверждены до 1 июля

В этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Самарская область получит 927 млн. рублей из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий.

Как сообщает областное правительство, до 1 июня 2017 года органы местного самоуправления муниципалитетов должны разработать и опубликовать на официальном сайте администрации порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии дворовой территории в приоритетном проекте в 2017 году. Иными словами, информировать жителей о том, какой должна быть форма заявки, куда и в какие сроки ее нести. Все собранные в указанный срок предложения рассматривает общественная комиссия, сформированная из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и т.д., которая проводит отбор заявок по определенным объективным критериям. Далее из отобранных адресов формируются проекты муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год и публикуются на официальном сайте администрации для общественных обсуждений.

С учетом полученных в процессе общественных обсуждений предложений от жителей органы местного самоуправления должны сформировать окончательный вариант муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год и до 1 июля принять их. Далее необходимо до 1 августа подготовить и утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, заявленных в муниципальных программах на 2017 год.

В срок до 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые Правила благоустройства, соответствующие современным требованиям, и представят их на общественные обсуждения.

До 31 декабря органы местного самоуправления должны будут принять муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. Таким образом, большинство дворовых территорий будут благоустроены в ближайшие пять лет.