Руководство «Джи Эм-АВТОВАЗ» рассказало Николаю Меркушкину о планах предприятия

15 мая губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», сообщает пресс-служба областного правительства.

К концу мая производители пообещали представить новую опцию для автомобиля «Шевроле Нива».

«Цена автомобиля от 700 до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Обновленная модель будет стоить немного дороже, но это будет уже совсем другая машина», - отметил Генеральный директор Ромуальд Рытвински.

Николай Меркушкин спросил насколько производители продвинулись вперед в вопросе реализации проекта по выпуску новой модели «Шевроле Нива». Финансовый директор компании Д.В. Соболев заверил Губернатора, что вся подготовительная работа проведена.

«Мы оптимизировали требуемый уровень инвестиций, - подчеркнул финансовый директор, - В результате АВТОВАЗ заявил, что в целом поддерживает проект. И сейчас речь идет о получении кредита под его реализацию».

В прошлом году в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича состоялось совещание по реализации проекта выпуска «Шевроле Нивы» второго поколения. По итогам совещания было принято решение проработать варианты государственных гарантий для получения кредита для «Джи Эм-АВТОВАЗ», субсидирования процентной ставки, а также увеличения доли участия предприятия в государственных программах утилизации и трейд-ин. Сейчас проект находится на высокой стадии готовности, но требует основательной государственной поддержки.

Предприятие продолжит работу по реализации проекта «Шевроле Нива» нового поколения. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий РФ. Также министерство промышленности и технологий Самарской области и в этом году продолжит оказывать содействие в реализации проекта по запуску новой модели автомобиля.

Ранее появилась информация о том, что проект новой «Шевроле Нива» не может получить госгарантии из-за отсутствия бизнес-плана.

По итогам 2016 года «Джи Эм-АВТОВАЗ» выпустил 32,1 тыс. автомобилей «Шевроле Нива». Когда предприятие выведет производство «Шевроле-Нива» нового поколения на полную мощность, выпуск автомобилей достигнет 120 тыс. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд. рублей.