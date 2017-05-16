В России создают единую базу данных о каждом жителе страны

Минюст работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех гражданах страны, сообщают РИА Новости.

По словам директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александра Дронова эта работа ведется с начала года Минюстом вместе с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой.

"Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении", — отметила представитель министерства.

Она рассказала, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи" о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее.