Заместитель главы администрации Ставропольского района подозревается в получении взятки

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый получил от гражданина часть взятки в размере 30 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы в 160 тысяч рублей, за предоставление без заключения договора возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории поселка, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.