Заместитель главы администрации Ставропольского района подозревается в получении взятки

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый получил от гражданина часть взятки в размере 30 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы в 160 тысяч рублей, за предоставление без заключения договора  возможности незаконного складирования сыпучего грунта на территории поселка, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.05.2017 09:34 [214] (0)
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