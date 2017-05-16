Тольяттинцы отметили Международный день семьи

В Тольятти прошел концерт, посвященный Международному дню семьи.

В ДКИТе собрались трудовые династии тольяттинских предприятий, многодетные семьи и супруги, чья верность семейным идеалам является примером для всех горожан. Отдельного внимания удостоились влюбленные друг в друга бабушки и дедушки, уже отметившие золотую свадьбу.

На сцене выступили местные вокальные и танцевальные коллективы. Гвоздем программы стала песня «Гимн семьи» в исполнении Дианы Анкудиновой — тольяттинской участницы шоу «Голос. Дети».

Всего в Тольятти проживает более 150 тысяч семей. Ко всем ним обратился глава города Сергей Анташев:

— Поддержка близких — это самое важное в жизни человека. Когда рядом есть любящие, родные люди, то жизненные невзгоды переживаются гораздо легче. Сегодня я хочу поблагодарить семейные пары, в чьих отношениях царят уважение и взаимопонимание. Спасибо вам за то, что поддерживаете авторитет института семьи!

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Международный день семьи провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается с 1994 года. Каждому празднику присваивается своя тема, девиз этого года — «Семья, образование и благосостояние».

С 2008 года в РФ существует еще один семейный праздник — День семьи, любви и верности. Он приходится на 8 июля, день памяти православных святых Петра и Февронии.