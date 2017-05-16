Тольяттинка осуждена за фальсификацию доказательств по гражданскому делу

Прокуратурой Автозаводского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Тольятти, обвиняемой в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

Судебным следствием установлено, что женщина, являясь истцом по гражданскому делу по ее иску к ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» о взыскании материального ущерба, причиненного в результате залива принадлежащей ей квартиры, с целью последующего вынесения решения в ее пользу и незаконного взыскания с ООО 165 000 рублей, представила суду заведомо подложные документы. В них говорилось о том, что в период невозможности проживания в своей квартире она якобы проживала в гостинице и понесла в связи с этим имущественные затраты.

В удовлетворении исковых требований в части возмещения убытков, якобы понесенных ею в связи с вынужденным проживанием в гостинице, было отказано.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал тольяттинку виновной и назначил наказание, по совокупности преступлений, в виде исправительных работ на срок 1 год 2 месяца с ежемесячным удержанием 5 % от заработка в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.