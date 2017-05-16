В филармонии православного института пройдет вечер вокальной музыки «Учитель - ученик»

19 мая в 16.00 в Филармонии Поволжского Православного института по адресу Южное шоссе, 121 (Учебный центр ООО «Соцкультбыт АвтоВАЗ») состоится музыкальный вечер, в котором выступит преподаватель Тольяттинской консерватории Юлия Кочева и ее ученики.

На вечере вокальной музыки «Учитель – ученик» лауреат международных конкурсов Юлия Кочева выступит со своими учениками, студентами Тольяттинской консерватории, но уже именитыми музыкантами, лауреатами международных конкурсов Анной Савицкой, Андреем Частухиным, Артемом Ратниковым и Андреем Егоршиным. В программе прозвучат арии из опер великих композиторов: И.С.Баха, В.А.Моцарта, Дж.Пуччини, Г.Ф.Генделя, П.И.Чайковского, С. Прокофьева, М.Глинки, С.Рахманинова, М.Мусоргского, романсы и песни, сообщили в службе по связям с общественностью Поволжского Православного института.

В программе вечера будет не только звучать музыка. Ректор Поволжского православного института, доктор философских наук протоиерей Димитрий Лескин представит собравшимся книгу «ВРЕМЯ И СУДЬБА», которая вышла в год 50-летия АВТОВАЗа и представляет собой экскурс к истокам истории завода. Издание повествует о событиях и людях АВТОВАЗа, которые, в первые годы строительства завода, обеспечивали сотрудничество между итальянским концерном FIAT и Правительством Советского Союза. Первая часть издания включает архивные документы, письма и фотографии, а также воспоминаниях ветеранов, свидетелей и участников грандиозной стройки завода и города. Вторая часть написана на основании дневниковых записей и писем католического священника Дона Галассо Андреоли. Воспоминания изданы в Тольятти при поддержке ОАО АВТОВАЗ небольшим тиражом – всего 1000 экземпляров

Вход свободный.