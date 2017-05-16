В центре «Мои Документы» появился новый сервис для заявителей

Многофункциональный центр Тольятти реализовал новый сервис, позволяющий сэкономить время при подаче нескольких пакетов документов одновременно.
Новый сервис позволяет заявителям по предварительной записи подать единовременно десять и более заявлений на получение услуг, предоставляемых в центре.
Преимущество предварительной записи заключается в том, что заявитель выбирает максимально удобный день и время посещения центра, что поможет избежать ожидания в очереди.
Получение услуг в новом формате реализовано в МФЦ по адресу: ул. Юбилейная, 4.
Предварительная запись осуществляется специалистами ресепшена или по телефону: 52-50-51.
С другой интересующей информацией можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра: 51-21-21.