Долг по кредиту заставил тольяттинца арендовать автомобиль и разобрать его на детали

За помощью в полицию обратился 38-летний тольяттинец, который рассказал о краже своего автомобиля.
В конце апреля заявитель передал мужчине свою иномарку по договору аренды, по условиям которого арендатор обязывался еженедельно показывать хозяину транспортное средство. Однако со второй недели данное условие не выполнялось, после чего тот перестал выходить на связь.
Сотрудники полиции составили описание разыскиваемого автомобиля и арендатора и разослали ориентировки всем наружным службам полиции. Похищенный автомобиль был найден в гаражно-строительном комплексе, расположенном на улице Комсомольской, посредством системы GPS-навигации.
Стражи правопорядка установили личность и местонахождение 40-летнего злоумышленника и задержали его. Как сообщили в облГлавке, сотрудникам органов внутренних дел мужчина пояснил, что разобрал иномарку и продал от нее детали, чтобы на вырученные деньги погасить кредит.
В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка проверяют причастность злоумышленника к иным правонарушениям.