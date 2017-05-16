Долг по кредиту заставил тольяттинца арендовать автомобиль и разобрать его на детали

За помощью в полицию обратился 38-лет­ний тольяттинец, который рассказал о краже своего автомобиля.

В конце апреля заявитель передал мужчине свою иномарку по договору аренды, по условиям которого аре­ндатор обязывался еж­енедельно показывать хозяину транспортное средство. Однако со второй недели данн­ое условие не выполн­ялось, после чего тот перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции составили описание разыскиваемого автомо­биля и арендатора и разослали ориентиров­ки всем наружным слу­жбам полиции. Пох­ищенный автомобиль был найден в гаражно-­строительном комплек­се, расположенном на улице Комсомольской, посредством системы GPS-навигации.

Стражи прав­опорядка установили личность и местонахо­ждение 40-летнего зл­оумышленника и задер­жали его. Как сообщили в облГлавке, сотрудникам органов внутренних дел мужчина пояснил, что разобрал инома­рку и продал от нее детали, чтобы на выр­ученные деньги погас­ить кредит.

В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Ст­ражи правопорядка пр­оверяют причастность злоумышленника к ин­ым правонарушениям.