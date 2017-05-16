Российские моногорода ориентируются на Тольятти

Активная работа администрации Тольятти по привлечению инвесторов в ТОР уже известна далеко за пределами города. Нас часто отмечают на федеральном уровне и ставят в пример другим моногородам, специалисты которых приезжают лично познакомиться с Автоградом, оценить производственные площадки, а также получить практические знания у своих тольяттинских коллег.

О своей поездке в наш город рассказал начальник МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» Александр Середа:

«Я приезжал в Тольятти с рабочим визитом. Наш город Кировск 6 марта получил статус Территории опережающего развития. Сейчас мы находимся в стадии проработки документации, сотрудничаем с потенциальными инвесторами. Известно, что Тольятти уже определенное время имеет статус ТОР и хороший опыт работы в этой области, поэтому я договорился с коллегами о встрече, чтобы они поделились своими наработками.

Поездка оказалась очень полезной, удалось получить необходимую информацию. Остались самые положительные впечатления от города, от общения с коллегами. Понравился проект Индустриального парка, также познакомился с работой бизнес-инкубатора, специфического для нас, т.к. в нашем регионе это учреждение государственное, а в Тольятти – муниципальное».

Дмитрий Богданов – руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти:

«Сейчас команда 319 моногородов – это как одна большая семья. Мы вместе учимся, вместе работаем и проходим сложные этапы. Тольятти, который прошел обучение в числе первых, является крупнейшим городом, и по промышленному развитию – один из лидеров в стране. Многие процессы у нас выстроены качественно, и в этом плане мы всегда готовы помогать коллегам, а также анализировать их опыт.

Мы в свое время очень серьезно отнеслись к подготовке документации по получению статуса ТОР, соответственно многие обращаются к нам за консультацией, и Кировск оказался в числе городов, которые очно посетили нас. Изучить опыт Тольятти им порекомендовали в Москве, после чего со мной связался глава администрации Кировска. В целом моногорода должны поддерживать друг друга, и мы всегда рады видеть здесь своих друзей!».

Напомним, что на данный момент в Тольятти утверждены пять резидентов: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт». В этом году планируется привлечь еще не менее 20 инвесторов.

Вся необходимая информация по проекту ТОР «Тольятти» размещена на портале http://invest.tgl.ru. Работают телефоны консультантов: 8 (8482) 54-37-11; 54-46-34, 54-34-53.