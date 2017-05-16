Ночью на улице Юбилейной таксист сбил двух пешеходов

Сегодня ночью в Автозаводском районе произошел наезд на пешеходов.

Примерно в 3:45 водитель «Гранты» двигался по улице Юбилейной со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. На перекрестке Свердлова и Юбилейная он допустил наезд на пешеходов, двигавшихся слева направо по ходу движения транспортного средства, сообщает паблик «Происшествия Тольятти» со ссылкой на сотрудников ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Пострадали два пешехода. Наезд произошел в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. Люди переходили проезжую часть. Предположительно, мужчина шел справа, женщина слева. Почему таксист не заметил людей, выясняется. Пострадавшие были госпитализированы.

Сотрудники дорожной полиции проверили 49-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения. Мужчина находился в трезвом состоянии.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.05.2017 13:25 [163] (0)
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