Под Тольятти 8-летний велосипедист в свой день рождения попал под машину

День рождения несовершеннолетнего жителя села Сосновый Солонец, омрачилось дорожно-транспортным происшествием.

15 мая родители подарили сыну долгожданный подарок – велосипед. Мальчик, которому исполнилось 8 лет, отправился покататься и столкнулся с автомобилем «Нисан NP300». ДТП произошло в 18 часов 45 минут на улице Советская.

51-летний водитель «Нисана», житель г. Сургут, двигался по автодороге, не справился с рулевым управлением, нарушил правила расположения на проезжей части и наехал на велосипедиста. Мальчик двигался на велосипеде во встречном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист доставлен водителем в ГБ г. Жигулевска, после чего отправлен в ДМБ г. Тольятти с диагнозом: «СГМ», с последующей госпитализацией в нейрохирургическое отделение.

Госавтоинспекция Ставропольского района в очередной раз обращается к родителям: убедительная просьба, перед тем как отпустить ребенка на улицу, убедитесь, что он владеет элементарными знаниями безопасного поведения. Проведите с ним беседу на знание ПДД, не позволяйте нарушать Правила дорожного движения и всегда оставайтесь примером для ваших детей.