Определились победители Открытого Кубка Тольятти по стилевому каратэ

14 мая СК «Акробат» принимал Открытый Кубок г. о. Тольятти по стилевому каратэ, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Чемпионаты, первенства и Кубки городского округа по стилевому каратэ проводятся в Тольятти ежегодно, в одни и те же сроки. Организационный уровень и широта охвата участников необычайно высоки. На данном этапе развития в тольяттинских турнирах по стилевому каратэ участвуют представители двух направлений этого спортивного единоборства — полноконтактного Косики каратэ и традиционного Фудокан каратэ-до. В соревнованиях приняли участие 350 воспитанников различных клубов и федераций Тольятти, Самары, Жигулевска, сообщает АСМ «СПОРТИКО»

Зрители основательно заполнили уютную трибуну спортивного комплекса. Собравшихся порадовали своими показательными выступлениями танцевальные коллективы спортивной фирмы «Фристайл», команда местной федерации Фудокан каратэ-до и победители недавно прошедшего Кубка России по Косики каратэ в дисциплине Ката бункай кумитэ Дмитрий Николаев, Евгений Петров и Родион Аладин.

Под спортивные баталии задействовали практически всю арену СК «Акробат», поединки проходили одновременно на шести татами. Публику завораживали отточенные движения, филигранная техника последователей традиционного Фудокан каратэ-до, а бескомпромиссные, жесткие и динамичные поединки бойцов Косики каратэ приводили в восторг! В течение всего дня в зале царила доброжелательная атмосфера спортивного праздника, одни пары бойцов на татами сменялись другими, график проведения неукоснительно выполнялся.

По итогам командной борьбы в дисциплине Косики победный кубок достался тольяттинскому спортклубу «Созвездие», на последующих местах жигулевский клуб «Самурай» и тольяттинский СК «Феникс». В дисциплине Фудокан победила команда тольяттинской городской федерации Фудокан каратэ-до.

Дисциплина Косики каратэ. Результаты личного первенства

Подгруппа А

Младшие юноши до 9 лет:

до 32кг: 1е место Журавлев Владислав (ФККСО "Созвездие-О", г.Тольятти);

свыше 32кг: 1е место Одайкин Алексей (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

Младшие юноши 10-11лет:

до 32кг: 1е место Драчев Захар (ИТФ, г.Тольятти);

до 42кг: 1е место Куракин Матвей (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

Младшие юноши 11-12лет:

свыше 50кг: 1е место Толкачев Константин (ФККСО «ЛАДА-2», г.Тольятти);

Юноши 12-13лет:

до 44кг: 1е место Кошечкин Дмитрий (ФККСО «ЛАДА», г.Тольятти);

до 53кг: 1е место Брызгалов Александр (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

Юноши 14-15лет:

до 60кг: 1е место Гетто Алексей (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

свыше 60кг: 1е место Гоголин Андрей (ФККСО «Самурай-Ф», г. Жигулевск);

Юниоры 16-17лет: 1е место Кузьмичев Анатолий (ФККСО "Созвездие" , г.Тольятти);

Мужчины до 75кг: 1е место Безбородов Алексей (ФККСО "САТОРИ", г.Самара);

Девочки до 8-9лет:

свыше 33кг: 1е место Галкина Эмилия (ФККСО «Самурай-М», г. Жигулевск);

девочки 10-11лет: 1е место Ларина Екатерина (ФККСО «Самурай-Ч», г. Жигулевск);

Девочки 12-13лет: до 43кг: 1е место Читнева Елизавета (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

Девушки 16-18 лет: 1е место Савичева Юлия (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

Подгруппа Б

Мальчики до 5 лет: 1е место Невдахин Иван (ФККСО "Созвездие-О", г.Тольятти);

Младшие юноши 6-7лет:

до 22кг: 1е место Кужинов Руслан (ФККСО «Самурай-М», г. Жигулевск);

до 27кг: 1е место Горбунов Роман (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

до 32кг: 1е место Вальтер Илья (ФККСО «Самурай-М», г. Жигулевск);

Младшие юноши 8-9лет:

до 24кг: 1е место Кондратьев Максим (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

до 28кг: 1е место Фаст Владимир (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

до 32кг: 1е место Курдюков Андрей (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

свыше 32 кг: 1е место Турилин Егор (ФККСО "Созвездие-К", г.Тольятти);

Младшие юноши 10-11 лет:

до 32кг: 1е место Арзютов Арсений (ФККСО "ВОЛЖАНИН", г.Тольятти);

до 36кг: 1е место Гордеев Алексей (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

свыше 36кг: 1е место Щепин Сергей (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

Младшие юноши 12-13 лет:

до 37кг: 1е место Базарнов Петр (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

до 48 кг: 1е место Павлов Дмитрий (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

свыше 48 кг: 1е место Каянович Никита (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

Юноши 14-15лет: 1е место Ларионов Вячеслав (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

Девочки до 7лет: 1е место Трубочкина Алёна (ФККСО «Самурай-М», г. Жигулевск);

Девочки 8-9лет:

до 27кг: 1е место Агошкова Мария (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

до 36кг: 1е место Юченкова Дарья (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

Девочки 10-11лет:

до 33кг: 1е место Загайнова Анастасия (ФККСО «Самурай-М», г. Жигулевск);

свыше 33кг: 1е место Петрова Анна (ФККСО "Созвездие", г.Тольятти);

Девочки 12-15лет:

до 44кг: 1е место Рунова Алиса (ФККСО «ФЕНИКС», г.Тольятти);

свыше 44кг: 1е место Бардина Маргарита (ФККСО «Самурай-Ч», г. Жигулевск);