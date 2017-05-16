Тольяттинцев сегодня приглашают на празднование 40-летия ДЮСШ «ЛАДА»

Сегодня в 16.00 в ЛДС "Лада-Арена" (для всех желающих будет открыт Южный вход) пройдет торжественный вечер, посвященный 40-летию ДЮСШ "Лада". 

За 40 лет своей работы тольяттинская ДЮСШ выпустила не один десяток известных мастеров, среди которых чемпионы мира (Валерий Ширяев, Дмитрий Воробьев, Василий Кошечкин, Илья Брызгалов, Алексей Емелин) и олимпийские чемпионы (Алексей Ковалев и Вячеслав Буцаев), обладатели Кубка Стэнли (Алексей Ковалев и Илья Брызгалов), чемпионы Межнациональной хоккейной лиги, России и КХЛ, обладатели Кубка Европы и Континентального кубка, призеры самых самых престижных международных турниров.

Школа продолжает успешно работать и воспитывать смену для главной команды. В нынешнем сезоне восемь воспитанников "Лады" выступали за юниорские сборный России, а Семен Переляев стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (до 18 лет).

Тольяттинская хоккейная школа известна далеко за пределами России - ее воспитанники Алексей Емелин ("Монреаль Канадиенс") и Денис Гурьянов ("Даллас Старс) защищают цвета клубов NHL.

Тольяттинцев приглашают посетить юбилейный вечер!
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  2. TLT.ru
  3. 16.05.2017 14:05 [136] (0)
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