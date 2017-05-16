В Самарской области будут судить банду, совершавшую мошенничества с банковскими картами

В Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере в отношении шести жителей региона. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денежных средств с банковских карт и счетов потерпевших.

Следствием было установлено, что злоумышленники рассылали смс-сообщения якобы о блокировке банковских карт. Затем под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение ряда финансовых операций, либо выясняли номера карт, период их действия, электронные ключи и иные персональные данные, с помощью которых получали доступ к счетам потерпевших.

По версии следствия, фигуранты похитили более 800 000 рублей с банковских карт не только жителей Самарской области, но и других регионов России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.