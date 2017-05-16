За четыре месяца иностранцы совершили в Тольятти 62 преступления

15 мая в администрации города прошла пресс-конференция посвященная вопросам постановки на учет иностранных граждан в Тольятти.

На сегодняшний день в городе ситуация с мигрантами оценивается как стабильная и контролируемая. Большая часть иностранцев прибывает в Тольятти в поисках работы, и около 8% - учиться, сообщает пресс-служба городской администрации.

За четыре месяца 2017 года на миграционный учет было поставлено 20 080 человек. В течение этого же периода продлили сроки пребывания 7 768 мигрантов и снялись с учета 15 555. Как отметил начальник отдела по вопросам миграции У МВД России по г. Тольятти, подполковник полиции Михаил Лепский, в основном в Тольятти прибывают граждане из Средней Азии. Из Казахстана, Киргизии, Армении и других бывших республик процент приезжающих небольшой. Из европейских стран в город прибывают в основном специалисты, которых приглашают на работу на крупных городских предприятиях. Чтобы устроиться на работу иностранным гражданам необходимо оформить патенты. За прошедшие четыре месяца было принято 4 625 заявлений на патент, оформлено 3 812 патентов, выдано 3 123.

За четыре месяца иностранцы совершили 62 преступления. Как рассказал и.о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Тольятти майор полиции Рафис Валеев, основную долю преступлений составляют кражи.

Начальник отдела этноконфессиональных отношений департамента социального обеспечения городской администрации Олег Якимов отметил, что основной задачей органа местного самоуправления является обеспечение культурно-социальной адаптации мигрантов. Существующие в Тольятти национальные диаспоры и национально-культурные центры так же могут помочь приезжающим более успешно адаптироваться в социуме.