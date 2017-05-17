TLT.RU празднует день рождения!

17 мая портал TLT.RU – Новости Тольятти празднует свой день рождения!

С 1999 года TLT.RU рассказывает тольяттинцам о жизни города и помогает в решении задач, стоящих перед местным сообществом. С самого начала работы портал ставил задачу продемонстрировать то, что наш город ярок и разнообразен, а люди в нем приветливы и отзывчивы.

Каждый день мы предлагаем тольяттинцам самые важные новости, главные и обсуждаемые жителями нашего города. Мы ориентируемся на нашего читателя – активного, оптимистичного и объективного. Поэтому TLT.RU оперативно рассказывает о происшествиях и событиях в политической жизни Тольятти беспристрастно и открыто, выражая мнения всех сторон. И конечно мероприятия культурной и спортивной жизни Тольятти! Наш город по-настоящему интересен и это может доказать наш проект Afisha.tlt.ru, где каждый найдет мероприятие для себя и своей семьи.

С течением времени портал нашел новые возможности взаимодействия со своей аудиторией, выйдя в соцсети, развивая контакты и предлагая площадки для создания собственных новостей всем жителям города.

Впереди у TLT.RU большие планы по развитию своей Афиши и обновлению сайта. Мы смотрим в наше будущее и будущее всего Тольятти с оптимизмом. Наш город, переживавший времена кризиса и процветания не раз, всегда остается молодым и активным, благодаря чему мы открываем новые грани нашей с вами жизни, вместе делая жизнь в Тольятти удобнее и интереснее.

TLT.RU - новости для жизни!