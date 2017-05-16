ГИБДД: пешеходы, сбитые на улице Юбилейной, шли на «красный»

Стали известны подробности наезда автомобиля на двух пешеходов, который произошел сегодня утром.

Как сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, в 3:45 49-летний водитель автомобиля Лада-219010 двигался по улице Юбилейной со стороны Ленинского проспекта. В районе дома № 19, в зоне регулируемого перекрестка ул. Юбилейная и ул. Свердлова, он допустил наезд на двух пешеходов. Мужчина и женщина в этот момент переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП оба пешехода госпитализированы с политравмой.

В этом году на дорогах Тольятти с участием пешеходов произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли, 103 получили ранения. Начальник отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Фокин обращает внимание граждан на ежедневный рост количества ДТП с участием пешеходов и просит их быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.

Большое количество ДТП происходит в темное время суток, поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют пешеходам обозначать себя световозвращающими элементами.

За 4 месяца инспекторами ДПС привлечено к административной ответственности около 3000 пешеходов. Кроме этого, составлено около 4000 административных материалов в отношении водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 23 мая сотрудниками ГИБДД будет проведено специальное профилактическое мероприятие на пешеходных переходах.