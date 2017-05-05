Вся правда об интернет-магазинах и автоматизации бизнеса на бесплатном семинаре в Тольятти

465 книг прочитано, а ваш интернет-магазин до сих пор не продает? Кто-то принимает заказы через интернет, а у вас все еще нет даже сайта? Пора привести свой бизнес в порядок! Книги и статьи в интернете здесь не помогут. Приходите за советами экспертов на бесплатный семинар «Интернет для бизнеса». Только здесь вы получите актуальную информацию и сможете ей распорядиться на благо своего бизнеса.

На семинаре от ведущих IT-специалистов Тольятти вы узнаете:

как сделать продающий интернет-магазин и вывести его на федеральный уровень;

как подключить онлайн-кассу и соответствовать ФЗ-54;

как заставить клиента выбрать именно вас;

почему эффективный менеджмент начинается с интернет-технологий;

как заполонить своей рекламой весь интернет;

как перестать разрываться на 100500 соц. сетей и мессенджеров;

как узнать все тайные желание клиентов с помощью CRM.

Семинар пройдет 1 июня в Тольятти по адресу: б-р Королёва, 13.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар категорически необходим всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если вы новичок в онлайн-бизнесе, то после семинара поймете, как с наименьшими денежными и трудозатратами открыть интернет-магазин. А если ваш интернет-проект нуждается в перезагрузке, то сможете подарить ему «второе дыхание».

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре?

Ведущие специалисты интернет-агентства RuMaster, c 11-летним опытом работы в сфере веб-разработки и внедрения продуктов для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компаний.

На семинаре вас ждут только практики, реальные примеры и советы. Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами.

Почему нельзя пропустить этот семинар?

После семинара вы поймете, как в кратчайшие сроки переключить бизнес на современные технологии;

Вы сможете со стороны оценить свой бизнес, выявить систематические ошибки в управлении и их исправить;

Вы познакомитесь с новыми партнерами и клиентами.

Участие в семинаре бесплатное, но нужна регистрация. Спешите, осталось всего 12 мест!

Вопросы по семинару задавайте в компанию RuMaster по телефону +7(8482) 55-55-50 или электронной почте fest@ru-master.ru.

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