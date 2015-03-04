Тольятти присоединится к соревнованиям «Российский Азимут»

20 мая в Тольятти пройдут всероссийские соревнование по спортивному ориентированию «Российский Азимут».
В этом году одновременно с другими городами России на тольяттинскую трассу выйдут более тысячи любителей спортивного ориентирования.
Соревнования пройдут в районе лыжной базы по ул. Маршала Жукова, 49. Во время проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта с 9:00 до 16:00 по ул. Патрульной на участке дороги от ул. Жукова до первого проезда после санатория «Прилесье».
Программа соревнований:
8:30-11:00 – регистрация участников;
11:00-11:45 – распределение участников по стартовым командам;
11:45-12:00 – официальная церемония открытия;
12:00-13:30 – соревнования;
13:30-14:30 – церемония награждения победителей и призеров;
14:30-15:00 – официальная церемония закрытия.
Контактная информация: 57-00-53, оргкомитет. Дополнительная информация размещена на сайте tgl-sport.ru и orgeo.ru/event/4494.