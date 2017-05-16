Молодые тольяттинцы приняли участие в Олимпиаде профмастерства «Пожарные, вперед!»

15-16 мая в Тольяттинском социально-экономическом колледже завершилась олимпиада профессионального мастерства «Пожарные, вперед!», которая вот уже третий год специально проводится для студентов 2 курса специальности «Пожарная безопасность».

В этом году олимпиаде приняли участие более 50 студентов колледжа, 30 учащихся городских школ и совсем юные тольяттинцы, самому младшему из которых оказалось 2,5 года, сообщает медиацентра ТСЭ.

Теоретический этап олимпиады состоялся 15 мая. Сначала студенты прошли тестирование, в котором продемонстрировали профессиональные знания в области термодинамики, теплопередачи и гидравлики, теории горения и взрыва, психологии экстремальных ситуаций, медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности. Особенно сложными были задания, призванные выявить, насколько будущие пожарные знают порядок проведения работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также владеют иностранным языком - необходимо было выполнить перевод профессионального текста с английского языка. Со всеми заданиями студенты справились отлично.

Затем участников олимпиады ждали выполнение нормативов по пожарно-строевой подготовке - надевание боевой одежды и вязка узлов. Нужно отметить, что вязка двойной спасательной петли с надеванием и без надевания на спасаемого и закрепление спасательной веревки за конструкцию здания - это задания, которые показывают, насколько будущий профессионал подготовлен и отвествен. Также команды продемонстрировали профессиональные навыки по оказанию доврачебной помощи при остановке сердца и дыхания и при переломе костей голени.

16 мая прошел практический этап олимпиады «Пожарные, вперед!». Каждая из 10 студенческих команд на время выполнила боевое развертывание от автоцистерны с заполнением ёмкости электронной мишени. Задание далеко не простое. Чтобы встать на позицию рядом с мишенью, необходимо последовательно развернуть 3 пожарных рукава, плотно их стыковать, присоединить к автоцистерне, а затем скоординировать начало и завершение подачи воды. Все это требует от команды четких и слаженных действий. 

Ну и, разумеется, практический этап олимпиады не возможен без самого зрелищного задания - тушения открытого очага возгорания. В специально изготовленных силами студентов-сварщиков противнях была залита горючая жидкость. Затем она поджигалась и через 40 секунд, когда пламя достигало около 2-метровой высоты, конкурсанты на время тушили порошковым огнетушителем открытое пламя. Сильнейший жар от огня, пламя, раздуваемое ветром - ничто не остановило будущих пожарных и с заданием в кратчайшие сроки справились абсолютно все.

Не остались в стороне и ученики 8-9-х классов тольяттинских школ. Ребята попробовали свои  силы в интерактиве «Я пожарный» - потренировались в работе со спасательной веревкой и попробовали выполнить норматив по надеванию комплекта боевой одежды.

Олимпиада «Пожарные, вперед!» становится хорошей традицией, позволяющей вести диалог об ответственности каждого тольяттинца за пожарную безопасность города.
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  3. 16.05.2017 17:39 [92] (0)
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