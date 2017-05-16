Для тольяттинцев пройдет лекция «Хуан Миро. Самое красивое перо на шляпе сюрреализма»

27 мая в 15.30 в Тольяттинском художественном музее состоится лекция «Хуан Миро. Самое красивое перо на шляпе сюрреализма».

Хуан Миро (1893-1983) - испанский живописец, график, керамист. Пристально вглядываясь в действительность, Миро в середине 20-х годов ХХ века научился переводить реальные, узнаваемые образы на им самим изобретенный тайный художественный язык. Написанная в 1923-1924 годах картина Миро "Каталонский пейзаж. Охотник" - это уже не сюжетная композиция, а, скорее, магическая формула. Только наша фантазия способна воссоздать целое из разбросанных по полотну деталей, отдельных геометрических фигур, прямых, ломаных, извилистых линий, неуловимых языков пламени. Это архетипические знаки, мифологемы, сопоставление, противопоставление которых делает композицию напряженной и динамичной. Значение каждого можно расшифровать. Например, Солнце и Луна - это вечно противоборствующие мужское и женское начала. Треугольники - знаки вездесущего пола. А землю и небо соединяет лестница Иакова... Таинственные знаки не выдуманы художником. Они им открыты в процессе глубокого изучения традиционного и народного искусства. И именно потому доступны для понимания практически каждым человеком, к какой расе он бы ни относился и на какой ступени развития цивилизации ни находился.

Миро умел чувствовать себя абсолютно свободным, умел доверять своей интуиции, быть по-детски непосредственным. Рано пришедшим и долгим, основательным своим успехом он был обязан себе самому. Миро умел и любил работать, работать вдумчиво, упорно, дерзко преодолевая все трудности. И сегодня художники-авангардисты считают его своим духовным отцом.

В свое время Хуан Миро честно пытался объясниться с интервьюерами по содержанию своих картин: "Формы рождаются в процессе трансформации. Меняются друг с другом и таким образом создают реальность вселенной знаков и символов, в которой фигуры из одного царства переходят в другое, прикасаются к корням, они и есть корни, и они теряются в копне созвездий". Иначе говоря, огород Хуана Миро при ближайшем рассмотрении выглядит как небольшая вселенная. А он, садовник-поэт-огородник, вроде сказочного волшебника. Колдует с красками, игрушками, растениями, знаками. А получается - связывает, укрепляет связи между людьми, птицами, созвездиями.

Лекцию читает искусствовед - Москвитина Лариса Ивановна. Билет на лекцию: школьники - 100 руб., пенсионеры, студенты- 150 руб., взрослые - 200 руб.

27 мая, 15.30, Б-р Ленина, 22 (правое крыло). Возраст: 12+.