Правительство РФ не собирается вводить налог на бездетность

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг сообщения о якобы планах по введению налога на бездетность на встрече с работниками одного из петербургских предприятий, отметив, что эта "тема закрыта"

"Скажу вам прямо, чтобы не заводить рака за камень: никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться", - приводит ТАСС слова Медведева.

По словам главы правительства, "в СМИ много чего пишут, и далеко не всегда все, что обсуждается потом, становится законопроектами". Медведев напомнил, что еще в период, когда он сам только начинал трудовую деятельность, такой налог существовал - на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, "я даже название помню".

"Но сейчас таких планов нет, тема закрыта", - еще раз заверил премьер.

При этом Медведев отметил, что нужно продолжать курс на стимулирование дополнительной рождаемости.

"Та же самая программа материнского капитала, я недавно смотрел данные - за время ее существования 5 млн семей по этой программе улучшили свои жилищные условия, это серьезная цифра", - сказал глава кабмина. "Это очень хорошая программа, мы от нее не отказываемся, и мы продлили ее действие на будущее, во всяком случае на ближайший период, там посмотрим", - подчеркнул Медведев.

Однако, продолжил он, сейчас стоит задача стимулировать рождение не только вторых, но и первых детей в семьях, что обусловлено демографической ямой, в которую страна попала из-за последствий 1990-х годов.