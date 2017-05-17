В Самарской области женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка.

По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая дома родила ребенка, после чего завернула его в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала в грунт, на глубину около 40 см.     

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СКР по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.05.2017 07:02 [163] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus