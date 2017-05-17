В Самарской области женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка.

По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая дома родила ребенка, после чего завернула его в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где во дворе дома закопала в грунт, на глубину около 40 см.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СКР по Самарской области.