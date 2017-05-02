В Тольятти пенсионерка во время застолья лишилась 11 тысяч рублей

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая рассказала, что в отношении нее совершено преступление.

Полицейские установили, что накануне потерпевшая получила пенсию и решила устроить застолье по этому поводу, пригласив к себе знакомых. В ходе распития алкоголя один из гостей, применив насилие, открыто у хозяйки 11 500 рублей, после чего скрылся.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника и на следующий день на одном из рынков Автозаводского района задержали его. Подозреваемым оказался 46-летний ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений нигде не работающий местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что ему не на что было приобрести спиртное. Часть денег задержанный потратил, а сумму в размере 4 700 рублей полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

В настоящее время в отношении подозреваемого по признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.