В Самарской области ищут старшину, объявленного в федеральный розыск

8 августа 2015 г. самовольно оставил место службы старшина 2-ой статьи службы по контракту войсковой части 75282 Гайкин Роман Валерьевич 1991г.р., русский, призван 6 декабря 2010г. РВК г.Новокуйбышевска Самарской области.

Приметы: рост 185см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения. 

Гайкин Р.В. с 28.11.16г. находится в Федеральном розыске.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 978 098 68 30 или 020.
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  3. 17.05.2017 08:37 [227] (0)
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