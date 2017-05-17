В Самарской области ищут старшину, объявленного в федеральный розыск

8 августа 2015 г. самовольно оставил место службы старшина 2-ой статьи службы по контракту войсковой части 75282 Гайкин Роман Валерьевич 1991г.р., русский, призван 6 декабря 2010г. РВК г.Новокуйбышевска Самарской области.

Приметы: рост 185см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения.

Гайкин Р.В. с 28.11.16г. находится в Федеральном розыске.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 978 098 68 30 или 020.