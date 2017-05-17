LADA Vesta и LADA XRAY авторизованы для использования в системе Яндекс.Такси во всех регионах России

Завершились переговоры по авторизации LADA Vesta и LADA XRAY для работы в системе Яндекс.Такси во всех регионах России, сообщил АВТОВАЗ.

Ранее модельный ряд LADA был одобрен к применению в этой системе в некоторых регионах страны, а с мая 2017 года эти модели можно использовать во всех городах, где работает Яндекс.Такси.

Сервис доступен более чем 70 городах России, Украины, Беларуси, Армении, Грузии и Казахстана. Яндекс.Такси предъявляет высокие требования к таксопаркам: для их водителей предусмотрена специальная подготовка и тестирование, а автомобили проходят проверку на соответствие фирменным стандартам.

Седан Vesta и кроссовер XRAY обладают всеми необходимыми качествами для работы в таксопарках. Это выносливые двигатели, просторный салон с эффективной шумоизоляцией, шасси, сочетающее комфорт и хорошую управляемость. Уже в базовой комплектации автомобили оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности, противозаносной и антипробуксовочной системой.

Напомним, что АВТОВАЗ и Яндекс сотрудничают в различных сферах. В марте 2017 года ПАО ''АВТОВАЗ'' и ООО ''Яндекс'' заключили Меморандум о намерениях и будут совместно заниматься разработкой мультимедийных систем нового поколения, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы.

Фото: АВТОВАЗ