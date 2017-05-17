Тольятти готовится к началу пляжного сезона

Администрация Тольятти проводит плановую работу по подготовке мест массового отдыха жителей — городских пляжей.

В нашем городе имеются только три безопасных места для купания в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища, напомнил руководитель департамента общественной безопасности Сергей Басов.

Это муниципальный пляж Центрального района, санитарное содержание которого осуществляет МБУ «Парки города»; восточный и западный пляжи Автозаводского района. За их санитарное содержание отвеает ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» (на правах аренды).

Территория пляжей очищается от бытового мусора. Здесь проводится культивация песка, ремонт малых архитектурных форм, ремонт и подключение систем водоснабжения, канализации, освещения, косметический ремонт туалетов, вспомогательных строений. Устанавливаются щиты со средствами оказания первой помощи, стенды с наглядной агитацией по предупреждению несчастных случаев на воде, а также предусмотренные нормативными актами запрещающие знаки.

На водной акватории пляжей выставляются буи. Организуется ежедневное дежурство спасателей на катерах в буйковой зоне, а также дежурство медицинского работника.

Официальное открытие пляжного сезона планируется к 10 июня. Вопрос о том, будут ли доступны жителям все три безопасных места для купания, пока остается открытым. Так, на восточном пляже имеются аварийные участки (провалы грунта) на пешеходной дорожке набережной 8 квартала. На западном пляже свои трудности – здесь может быть недостаточный уровень воды (до 1,5-2 м) от ее поверхности до бетонного волнореза.