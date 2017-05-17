Фото: радио август

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Поздно вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение, от 69-летнего владельца торгового павильона, расположенного на улице Гидротехнической, о разбойном нападении на принадлежащий ему магазин.

Женщина рассказала, что вечером в магазин вошел неизвестный в черной маске и, угрожая ей предметом, похожим на нож, потребовал открыть кассу и отдать ему находившиеся там деньги. Испуганный продавец передала злоумышленнику 18 тысяч рублей. Получив деньги, преступник скрылся с места преступления. Других посетителей в торговом зале в момент совершения разбойного нападения не было.

Потерпевшая подробно описала внешность нападавшего полицейским. Ориентировка на злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали гражданина, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Им оказался безработный 31-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. У подозреваемого полицейские изъяли и предполагаемое орудие преступления  - нож.  

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.05.2017 09:49 [143] (0)
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