Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Поздно вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение, от 69-летнего владельца торгового павильона, расположенного на улице Гидротехнической, о разбойном нападении на принадлежащий ему магазин.

Женщина рассказала, что вечером в магазин вошел неизвестный в черной маске и, угрожая ей предметом, похожим на нож, потребовал открыть кассу и отдать ему находившиеся там деньги. Испуганный продавец передала злоумышленнику 18 тысяч рублей. Получив деньги, преступник скрылся с места преступления. Других посетителей в торговом зале в момент совершения разбойного нападения не было.

Потерпевшая подробно описала внешность нападавшего полицейским. Ориентировка на злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали гражданина, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Им оказался безработный 31-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. У подозреваемого полицейские изъяли и предполагаемое орудие преступления - нож.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.