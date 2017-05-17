В Тольятти из ломбарда вынесли ювелирки на полмиллиона рублей

Вечером 14 мая в Автозаводском районе Тольятти был ограблен ломбард на ул. Свердлова.

По данным источника в правоохранительных органах, около половины седьмого вечера туда зашли двое молодых людей 25-30 лет на вид. Угрожая пистолетом, они запугали продавца и забрали из ломбарда ювелирные украшения общей стоимостью 657,4 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Личности преступников пока не установлены.